Азербайджан заявил об уничтожении трех армянских беспилотников
Минобороны Азербайджана заявило о ликвидации в ночь на 12 октября трех беспилотников ВС Армении. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что двое из них были уничтожены на товузском направлении армяно-азербайджанской государственной границы.
Еще один БПЛА был сбит подразделениями ПВО Азербайджана около 10.00 (09.00 мск) в направлении Агдамского района.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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