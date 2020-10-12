Азербайджан заявил об уничтожении трех армянских беспилотников

Минобороны Азербайджана заявило о ликвидации в ночь на 12 октября трех беспилотников ВС Армении. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что двое из них были уничтожены на товузском направлении армяно-азербайджанской государственной границы.

Еще один БПЛА был сбит подразделениями ПВО Азербайджана около 10.00 (09.00 мск) в направлении Агдамского района.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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