Российский комментатор упрекнул Карпина в продвижении любимчиков

спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» упрекнул главного тренера сборной России в продвижении любимчиков.

«Карпин постоянно «толкал» в сборную]этого Осипенко. Но Оcипенко полностью провалился в московском «Динамо». Взял Глебова в сборную и ставит его центральным опорным полузащитником. Но какой он опорный центральный, когда есть Кисляк?» — сказал Орлов.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в московском «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Тренеру полагалось 50% от всей оставшейся зарплаты по контракту, который был рассчитан до лета 2028 года. Сумма составляет €3,1 млн (около 294,5 млн рублей) в качестве неустойки за досрочное расторжение соглашения, но Карпин принял решение отказаться от этой выплаты.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой.

