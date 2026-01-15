Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Видео: автомобиль с москвичкой воспламенился на парковке

В Москве автомобиль с женщиной вспыхнул на парковке и попал на видео 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27626515_rnd_7",
    "video_id": "record::747a42a0-a6b3-4584-b426-a5b2308a0d70"
}

В Москве загорелась машина с женщиной в салоне. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«Машина вспыхнула с водителем внутри на парковке в районе Строгино. На улице Кулакова автомобиль загорелся в момент, когда хозяйка пыталась тронуться с места. Пожарным удалось потушить возгорание, однако машина полностью выгорела», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, что пламя охватило транспорт полностью. Далее заметно, что на место прибыли спасатели, которые ликвидировали возгорание. По данным канала, в результате произошедшего москвичка не пострадала.

До этого на трассе ТюменьХанты-Мансийск в серьезной аварии взорвалась фура, в салоне которой находился человек. Момент ДТП попал на видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего. В результате аварии водитель большегруза не выжил.

Кроме того, в Раменском вспыхнул автосервис.

Ранее ДТП парализовало движение на СВХ в Москве.
 
Теперь вы знаете
Туристы в заложниках: кто рискует не вернуться домой из-за неоплаченного лечения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+