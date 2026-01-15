Видео: автомобиль с москвичкой воспламенился на парковке

В Москве автомобиль с женщиной вспыхнул на парковке и попал на видео

В Москве загорелась машина с женщиной в салоне. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«Машина вспыхнула с водителем внутри на парковке в районе Строгино. На улице Кулакова автомобиль загорелся в момент, когда хозяйка пыталась тронуться с места. Пожарным удалось потушить возгорание, однако машина полностью выгорела», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, что пламя охватило транспорт полностью. Далее заметно, что на место прибыли спасатели, которые ликвидировали возгорание. По данным канала, в результате произошедшего москвичка не пострадала.

До этого на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в серьезной аварии взорвалась фура, в салоне которой находился человек. Момент ДТП попал на видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего. В результате аварии водитель большегруза не выжил.

Кроме того, в Раменском вспыхнул автосервис.

Ранее ДТП парализовало движение на СВХ в Москве.