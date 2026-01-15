Суд отказал «архангельскому Чикатило» в выходе на свободу по УДО

Суд отказал в условно-досрочном освобождении одному из самых известных серийных убийц России Сергею Шипилову, которого в СМИ называют «архангельским Чикатило». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным издания, 66-летний осужденный, отбывающий пожизненное наказание в колонии особого режима «Черный дельфин», подал ходатайство об УДО спустя 28 лет заключения. Шипилов заявил, что за годы в колонии исправился и вел себя положительно, рассчитывая вернуться в родной Вельск.

Однако суд отказал в прошении, учитывая, что преступник продолжал насиловать и убивать женщин, даже находясь в местах лишения свободы. Следствие установило, что часть преступлений была совершена во время его предыдущего срока.

Шипилова изначально осудили в 1998 году на восемь лет за серию изнасилований и направлен в колонию-поселение. Позже выяснилось, что на тот момент на его счету уже было несколько убийств, которые долгое время оставались нераскрытыми. В колонии он получил работу водителя ассенизаторской машины, что позволяло ему покидать территорию учреждения без должного контроля.

Именно в этот период, как установили следователи, он совершил еще несколько убийств. График его выездов совпал с датами преступлений, после чего Шипилова повторно задержали и приговорили к пожизненному заключению. Всего на его счету 14 подтвержденных жертв.

Ранее были найдены тела предполагаемых жертв «богородского маньяка».