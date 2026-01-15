В городе Измаиле Одесской области мужчина напал на сотрудников территориального центра комплектования (военкомата), вооружившись отверткой. Об этом сообщили в пресс-службе областного военкомата в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По данным ведомства, группа военнослужащих остановила местного жителя для проверки документов. В ответ на законные требования мужчина повел себя агрессивно, достал отвертку и начал угрожать сотрудникам, создавая опасность для их жизни и здоровья.

После этого нападавший попытался скрыться с места происшествия, запрыгнув в проезжавший автомобиль. Водитель машины, который помог подозреваемому в бегстве, был задержан. По факту нападения правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Информация о пострадавших в результате инцидента не приводится.

До этого в Одессе три сотрудника ТЦК избили полицейского. По информации журналистов, участковый доставил в территориальный центр комплектования мужчину, подлежащего мобилизации. Однако сотрудники военного комиссариата «начали проявлять агрессию» к стражу порядка, в том числе с использованием обсценной лексики. Тогда правоохранитель сделал замечание представителям ТЦК, а они устроили драку. Впоследствии агрессоров заключили под стражу.

Ранее на Украине военкомы открыли огонь по мужчине, напавшему на них с ножом.