Двое сочинцев выманили у женщины 7 млн рублей, притворившись полицейскими

В Краснодарском крае задержаны двое жителей Сочи, подозреваемые в мошенничестве Они, притворившись сотрудниками правоохранительных органов, выманили у жительницы Темрюка все накопления. Об этом сообщает краевое управление МВД.

По данным следствия, 32-летний подозреваемый через мессенджер получил данные 44-летней жительницы Темрюка и связался с ней. Представившись полицейским, он сообщил о взломе её банковского счёта и обвинил в финансировании терроризма, предложив «задекларировать» деньги для их возврата.

Для получения средств к женщине прибыл 36-летний сообщник злоумышленника. Он предъявил поддельный документ и забрал наличные. После этого деньги были переданы организаторам схемы. За свою роль в операции курьер получил 390 тысяч рублей. Пособников мошенников задержали, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения. Подельникам может грозить до 10 лет лишения свободы.

