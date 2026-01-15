В Подмосковье водители сняли на видео упитанных животных на проезжей части

В Подмосковье на видео сняли, как упитанные кабаны бегали по дороге

В Московской области кабаны бегали по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Семейка упитанных кабанчиков замечена на дороге под Жуковским», — говорится в публикации.

Автомобилисты запечатлели инцидент. На кадрах видно, как несколько животных бегут по обочине заснеженной дороги возле припаркованной машины.

До этого во Владивостоке возле кампуса ДВФУ лиса бегала по дорогам рядом с людьми. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как хищник бежит по проезжей части, на которой нет автомобилей. На записи также слышно, как ребенок говорит, что лиса может их укусить, но животное подбегает к людям и садится на дорогу.

Кроме того, в Хабаровской крае тигр вышел на проезжую часть к автомобилистам. На кадрах, размещенных в сети, видно, что тигр стоит на заснеженной дороге, при этом люди его не пугают, хищник остается на месте. На записи также заметно, что животное стоит на участке дороги, необорудованном для пешеходов.

Ранее рогатые животные заблокировали проезд по трассе в Анапе и попали на видео.