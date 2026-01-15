Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

ДТП парализовало движение на СВХ в Москве

В Москве на СВХ движение транспорта затруднено из-за аварии
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Москве на Северо-восточной хорде автомобильная авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне Северо-восточной хорды (в районе пересечения с шоссе Энтузиастов) произошло столкновение двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

По данным канала, в результате произошедшего движение транспорта в районе ДТП затруднено на один километр: проезд осуществляет по двум полосам из четырех. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого в городе Серове Нижегородской области автомобиль с человеком перевернулся в ДТП с сугробом. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как машина врезается в сугроб и переворачивается на заснеженной дороге, после чего приземляется на крышу.

Ранее снежная лавина завалила машины и заблокировала камчадалов в магазине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27626281_rnd_7",
    "video_id": "record::9531787f-27ec-4695-a824-f6a3ff428fea"
}
 
Теперь вы знаете
Туристы в заложниках: кто рискует не вернуться домой из-за неоплаченного лечения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+