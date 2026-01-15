ДТП парализовало движение на СВХ в Москве

В Москве на Северо-восточной хорде автомобильная авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне Северо-восточной хорды (в районе пересечения с шоссе Энтузиастов) произошло столкновение двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

По данным канала, в результате произошедшего движение транспорта в районе ДТП затруднено на один километр: проезд осуществляет по двум полосам из четырех. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого в городе Серове Нижегородской области автомобиль с человеком перевернулся в ДТП с сугробом. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как машина врезается в сугроб и переворачивается на заснеженной дороге, после чего приземляется на крышу.

Ранее снежная лавина завалила машины и заблокировала камчадалов в магазине.