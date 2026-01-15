Пенсионерка пришла в гости к соседке и стащила пальму

В Рязани пенсионерка пришла в гости к соседке и украла пальму

В городе Ряжске Рязанской области полиция задержала пенсионерку, подозреваемую в краже комнатного растения и духов из дома соседки. Об этом сообщает УМВД области.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 36-летняя местная жительница. Она сообщила, что после возвращения из магазина обнаружила пропажу пальмы в горшке и флакона духов из квартиры. Следов взлома не было.

Оперативники, опросив соседей и осмотрев дома, обратили внимание на горшок с растением в квартире соседки потерпевшей. Там же были найдены духи. Подозреваемая призналась, что, проходя мимо и заметив приоткрытую дверь соседки, зашла внутрь и взяла понравившиеся вещи. Экспертиза оценила стоимость похищенного более чем в 9 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже. Фигурантке может грозить до шести лет лишения свободы. Похищенное имущество изъято.

Ранее россиянин помог пожилой соседке донести покупки до квартиры, чтобы обокрасть ее.