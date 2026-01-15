В Госдуме допустили, что Трамп усилит давление на Украину для достижения мира

Депутат Чепа: слова Трампа о том, что Украина не ждет мира, направлены против ЕС

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина не стремится к миру, в первую очередь направлено против европейских стран, однако оно может означать и дальнейшее давление Вашингтона на Киев. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Украина своего голоса не имеет. За Украину говорит ряд европейских стран, которые диктуют сегодня позицию по мирному соглашению», — отметил депутат.

По словам Чепы, Европа сегодня «крайне недовольна» активизацией внешней политики Соединенных Штатов, в том числе по вопросу Венесуэлы и Гренландии.

Трамп, как указал парламентарий, заинтересован в расширении влияния Америки в Арктике, поэтому здесь сталкиваются интересы Брюсселя и Вашингтона.

«Я думаю, исходя из этого, он сделал такое заявление по [Украине]. Он понимает, что после каждого этапа соглашения вступают некоторые европейские страны — Великобритания, Франция, Германия – и начинают корректировать достигнутые договоренности», — считает Чепа.

Отвечая на вопрос, намерены ли США и далее оказывать политическое и экономическое давление на Украину, депутат подчеркнул, что Соединенные Штаты будут проводить такую политику в отношении Киева для достижения сделки по урегулированию конфликта.

14 января Трамп в интервью агентству Reuters заявил, что урегулирование конфликта на Украине затягивается из-за позиции Киева. При этом президент России Владимир Путин, по его словам, «готов заключить сделку».

Ранее Трамп объяснил, почему не обещает увеличение поддержки США Киеву.