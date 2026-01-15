Режим ЧС планируют ввести на Камчатке из-за самых мощных за почти 30 лет снегопадов

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) планируют ввести в Камчатском крае на фоне мощного снегопада. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным «Камчатка-информ», снегопад стал один из самых мощных снегопадов за почти 30 лет.

Из-за непогоды сотни человек застряли в аэропорту Петропавловска-Камчатского: задерживаются 10 рейсов на вылет. Еще шесть рейсов задержаны на сутки, один не может вылететь. На прилет задержаны 19 рейсов, один отменен.

Циклон парализовал региональную столицу. Из-за обильного снега и действия сильного ветра в городе плохая видимость, сугробы и непроходимые участки дорог. Отменено автобусное движение, людей перевозят по городу на машинах повышенной проходимости. В некоторых домах снегом завалило входные двери.

Краевое ГУ МЧС сообщило, что 15 января в Петропавловске-Камчатском в целях обеспечения безопасности дорожного движения временно закрыто движение всех видов транспорта на период неблагоприятных погодных условий на нескольких улицах.

До этого сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском мужчину раздавил упавший с крыши снег.

Ранее глыба льда пробила окно и влетела в квартиру на Камчатке.