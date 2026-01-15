Последние секунды жизни ростовчанина, попавшего в жесткое ДТП, попали на видео

Mash: в Ростове-на-Дону пешеход попал под колса легковушки и не выжил

В Ростове-на-Дону пешеход не выжил в серьезном ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«72-летний мужчина переходил дорогу на Красноармейской там, где нельзя. Сначала его сбила «Шкода Октавия» и пенсионера выкинуло на встречку под автобус. <…> Именно на это место часто жалуются ростовчане. Говорят, переходы очень далеко друг от друга», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль сбивает человека, который от удара отлетает под колеса проезжающего автобуса. По данным канала, пожилой пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.

