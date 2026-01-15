Размер шрифта
Армия

Стала известна реакция участников СВО на возможное отстранение генерала Ахмедова

«Царьград»: офицеры-участники СВО обрадовались возможному отстранению Ахмедова
Минэкономразвития РД

Возможное отстранение генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова обрадовало российских офицеров, принимающих участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет «Царьград» со ссылкой на неназванного бывшего командира штурмовиков ЧВК «Вагнер».

Источник издания отметил, что военнослужащие крайне негативно относились к Ахмедову. По этой причине новость о его снятии с должности встретили овациями.

«Знаю ребят-офицеров, кто служил под его началом. Мягко скажем, очень плохо к нему относятся, все рукоплещут», — рассказал экс-командир штурмовиков ЧВК «Вагнер».

13 января член Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова сняли с должности заместителя главы Военно-морского флота России по береговым и сухопутным операциям. Эту информацию подтвердил военный корреспондент Юрий Котенок. Журналист уточнил, что для Ахмедова это стало уже второй отставкой за последние два года. В мае 2024 года его сняли с должности командующего 20-й армией Вооруженных сил РФ.

Ранее протеже Ахмедова отстранили от должности.

