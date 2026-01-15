Размер шрифта
МВД увеличило число пунктов миграционного контроля по всей России

На территории Российской Федерации созданы дополнительных 18 пунктов миграционного контроля, 17 из них уже открыты на территории крупнейших аэропортов во всех федеральных округах страны. Один пункт функционирует на железнодорожном КПП «Аксарайский» в Астраханской области, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Они (пункты миграционного контроля — прим. ред.) служат барьером для иностранцев, которые пытаются незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По словам Волк, это еще один инструмент миграционного контроля. Кроме того, пункты оснащены специальным современным оборудованием, которое позволяет оптимизировать процесс проверки пассажиропотока, отметила представитель МВД.

До этого сообщалось, что в России готовят ограничения против этнических анклавов в регионах. Уточняется, что соответствующие предложения по внесению изменений в российское законодательство до 1 июля 2026 года должны подготовить МВД, ФСБ и Минэкономразвития при участии исполнительных органов субъектов РФ.

Ранее сообщалось, что депутаты намерены внести в ГД три проекта по миграционной политике.

