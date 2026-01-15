Звезда сериала «Сваты» отказалась от госпитализации ради новогодних спектаклей

Актриса Татьяна Кравченко не послушала врачей и отказалась от госпитализации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Кравченко подвернула ногу во время декабрьской репетиции. Артистка не стала обращаться ко врачам. Она решила обратиться к медикам, так как боль усилилась. Актрисе диагностировали разрыв ахиллова сухожилия.

Как отмечает Mash, врачи посоветовали Кравченко операцию с последующим наложением гипса. Артистка отказалась от госпитализации и продолжила выступать в новогодних спектаклях театра «Ленком» с наложенной на ногу лонгетой.

Татьяна Кравченко наиболее известна по роли Валентины Будько в сериале «Сваты». В 2002-м она удостоилась звания народной артистки России. В ее фильмографии более 130 работ. Она играла в таких проектах, как «Ширли-мырли», «Небеса обетованные», «Васса», «Ералаш», «Торпедоносцы», «Шут Балакирев», «Дорогая Памелла», «Не валяй дурака...», «Опасно для жизни!».

Ранее звезда «Сватов» раскритиковала актерские навыки Зеленского.