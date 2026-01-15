Размер шрифта
В Индии 103-летняя женщина «ожила» на похоронах, проходивших в ее день рождения

Hindustan: 103-летняя индианка воскресла на собственных похоронах
Shutterstock

В Индии на собственных похоронах «воскресла» 103-летняя женщина. Об этом сообщило издание Hindustan.

По данным журналистов, инцидент произошел в штате Махараштра. Местную 103-летнюю жительницу Гангабаи сочли умершей и начали подготовку к погребальному обряду. В ее доме по традиции установили шатер, а саму женщину одели в погребальные сари.

На траурное мероприятие пришло большое количество родных и знакомых индианки. Пока собравшиеся ждали машину для перевозки тела, Гангабаи неожиданно начала двигаться и села.

«Самое удивительное, что это произошло в ее день рождения», — подчеркивается в материале.

Члены семьи женщины назвали произошедшее чудом. В результате похороны превратились в празднование дня рождения 103-летней Гангабаи.

В декабре прошлого года издание The Mirror написало, что в китайской провинции Гуанси считавшаяся умершей 95-летняя пенсионерка Ли Сюфэн неожиданно «вернулась» к жизни спустя шесть дней. Согласно обычаю, тело женщины поместили в гроб и оставили возле дома для публичного прощания. Однако спустя несколько дней местные жители заметили, что гроб пустует. Люди запаниковали, но впоследствии обнаружили «воскресшую» на кухне ее дома. Как рассказала сама Ли Сюфэн, она проснулась в гробу с ощущением сильного голода и пошла готовить себе еду.

Ранее в США фермер воскрес после остановки сердца и озвучил послание «с того света».

