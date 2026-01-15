В МИД прокомментировали отзыв аккредитации сотрудника посольства Британии

Министерство иностранных дел России заявило протест временной поверенной в делах Великобритании в РФ Дейни Долакиа в связи с полученными российскими органами информации принадлежности одного из дипломатических сотрудников посольства к британским спецслужбам. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в ФСБ сообщили, что в британском посольстве в Москве выявили незаявленного сотрудника спецслужб Великобритании Дэвиса Гарета Самьюэля, направленного в Россию под прикрытием.

В МИД РФ заявили Долакиа, что в Москве не потерпят деятельности на российской территории незаявленных сотрудников спецслужб Великобритании.

В министерстве подчеркнули, что бескомпромиссная линия России в данном вопросе будет и далее реализовываться в соответствии с интересами национальной безопасности страны. Кроме того, временной поверенной в делах Великобритании было сделано предупреждение о том, что в случае, если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, Москвой будет дан решительный «зеркальный» ответ.

