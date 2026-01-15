Размер шрифта
В Дании пообещали открыть огонь в случае нападения США на Гренландию

Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США в Гренландию
Mindaugas Kulbis/AP

Военнослужащие Дании будут обязаны открыть ответный огонь в случае нападения американских войск на Гренландию. Об этом заявил представитель министерства обороны королевства Тобиас Роед Йенсен в комментарии порталу The Intercept.

«Датские войсковые соединения обязаны защищать территорию Дании, в том числе принимая немедленные оборонительные меры при необходимости», — сказал он.

По его словам, право защищать свою территорию предоставляется датским военным в королевском указе от 1952 года. Йенсен добавил, что этот указ распространяется на всю страну, включая Гренландию. Представитель минобороны королевства пояснил, что этот документ позволяет датским военным защищать страну, не ожидая указаний от политического или военного руководства. При этом он отказался уточнять, как именно будут военные Дании отвечать на возможный удар со стороны Вооруженных сил США.

5 января президент США Дональд Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны. Позже он подчеркнул, что Соединенные Штаты «так или иначе» получат остров.

Ранее стало известно, что думают гренландцы о присоединении к США.

