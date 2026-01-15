Размер шрифта
Общество

Россиянам запретят въезд в Польшу по старым паспортам

МИД: Польша с апреля перестанет признавать пятилетние загранпаспорта граждан РФ
Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Консульский департамент министерства иностранных дел России обратил внимание на решение властей Польши о непризнании российских пятилетних загранпаспортов, в связи с чем граждан призвали заранее оформить десятилетние биометрические паспорта нового вида. Об этом сообщает пресс-служба департамента в Telegram-канале.

Польша с 1 апреля 2026 года прекратит признавать загранпаспорта россиян без электронного чипа с биометрическими данными владельца.

В департаменте МИД добавили, что нужные данные о категориях граждан России, для которых пока сохраняется возможность въезда в Польшу, можно найти на главной странице сайта российского посольства в Варшаве в разделе «Об ограничениях на въезд в Польшу российских граждан и автомобилей».

Летом 2025 года правительства Литвы и Латвии перестали признавать пятилетние загранпаспорта граждан России вслед за Данией, Францией, Чехией и Эстонией. Мера не коснулась транзитных поездок россиян, которые следуют через границу Литвы в Калининградскую область и обратно железнодорожным транспортом. Также в ноябре 2025 года был запрещен въезд россиянам в Германию с загранпаспортами без биометрии.

Ранее Евросоюз ужесточил контроль за заявлениями на получение виз из России.

