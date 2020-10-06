Азербайджан обвинил Армению в привлечении в Карабах боевиков из Сирии и Ирака

Служба госбезопасности Азербайджана обвинила Армению в привлечении наемников к боям на линии соприкосновения в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на распространенное заявление.

Ведомство, в частности, заявляет о перехвате переговоров «террористов, причастных к РПК» (Рабочая партия Курдистана. — «Газеты.Ru»).

Согласно тексту заявления, участвующие в военных столкновениях наемники прибыли из Сирии и Ирака.

«На записи террористы говорят о тяжелой ситуации на армянской стороне, больших потерях, а также эффективном использовании дронов азербайджанской стороной», — говорится в заявлении.

В СГБ добавили, что в ходе переговоров боевики «выразили сожаление» в связи с участием в боях в НКР.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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