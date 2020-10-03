В ГД ответили на слова Пашиняна о миротворцах из РФ в Карабахе

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна об обсуждении присутствия российских миротворцев на линии соприкосновения в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам депутата, данный вопрос созрел. Он также указал на необходимость его рассмотрения.

Кроме того, зампред комитета напомнил об обязательствах российской и армянской сторон друг перед другом в рамках Организация Договора о коллективной безопасности.

«Насчет введут-не введут, я не знаю, тут очень много обстоятельств. Но то, что вопрос всесторонне будет изучен, я в этом не сомневаюсь», — заключил Тайсаев.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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