Постпред США в НАТО Уитакер заявил о приближении мира на Украине

Мир подошел к завершению конфликта на Украине ближе, чем когда-либо. Такое заявление сделал постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер, чьи слова приводит РИА Новости.

«Это [конфликт на Украине] должно закончиться. Мы близки как никогда», — сказал Уитакер.

Он провел параллель между урегулированием конфликта Москвы и Киева с американским футболом. По его словам, «последний ярд в красной зоне дается тяжелее всего».

До этого американский портал Axios сообщал, что представители администрации президента США Дональда Трампа договорились с Киевом практически по всем аспектам потенциального соглашения о завершении конфликта между Россией и Украиной.

При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа усомнился, что Россию удовлетворит соглашение, достигнутое Соединенными Штатами и Украиной.

