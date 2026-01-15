Женщина, пострадавшая при взрыве в Уссурийске, умерла

Минздрав: умерла одна из пострадавших при взрыве газа в доме в Уссурийске

Умерла женщина, получившая травмы при взрыве газа в частном доме в Уссурийске. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Приморского края в Telegram-канале.

«Женщину после проведенных реанимационных мероприятий спасти не удалось», — уточнили в ведомстве.

Еще двух пострадавших в состоянии средней тяжести госпитализировали в Центральную городскую больницу Уссурийска. У них диагностировали травмы и термические ожоги. На данный момент они получают всю необходимую медицинскую помощь, уточнили в Минздраве.

По данным МЧС, взрыв газа произошел 15 января в частном жилом доме на улице Воровского. В результате происшествия под обломками здания оказались люди. Сотрудникам экстренных служб удалось извлечь из-под завалов трех человек.

В ведомстве добавили, что после взрыва произошел пожар, который охватил площадь два квадратных метра, проводится его тушение. К ликвидации последствий ЧП привлечены 20 спасателей и пять единиц техники.

Ранее газ взорвался в доме в Свердловской области, загорелись три квартиры.