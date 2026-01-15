ТАСС: обыски у Тимошенко раскололи украинское общество на два лагеря

Обыски у лидера партии «Батькивщина», бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко раскололи украинское общество на два лагеря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье.

«Обыски у Тимошенко стали ... своеобразной лакмусовой бумагой, проявившей целый комплекс проблем: от укорененной коррупции и тотального недоверия к институтам до публичного использования правоохранительной системы для решения тактических задач», — поделился собеседник агентства.

Он добавил, что одна часть населения Украины смотрит на ситуацию как на возможность завершения эпохи безнаказанности. Другая часть «цинично» расценивает происходящее как часть большого политического спектакля.

Накануне украинское издание «Страна.ua» писало, что депутат Рады от правящей партии «Слуга народа» Сергей Кузьминых, который в 2022 году сам был фигурантом коррупционного дела, записал и передал Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) компрометирующие разговоры Тимошенко.

14 января украинские силовики пришли с обысками к лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. По данным СМИ, ей предъявлено обвинение в подкупе депутатов и грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее на Украине допустили сговор Тимошенко с офисом Зеленского.