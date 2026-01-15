Размер шрифта
В Европе считают, что вице-президент США ненавидит континент

Европейский дипломат заявил Politico, что Вэнс ненавидит Европу
Вице-президент США Джей Ди Вэнс ненавидит Европу. Об этом заявил неназванный европейский дипломат в беседе с изданием Politico.

В статье говорится, что за последний год вице-президент США заработал репутацию человека, враждебно настроенного по отношению к старому континенту, и многие правительства в Европе опасаются его жесткого влияния на президента Дональда Трампа в вопросах захвата Гренландии.

Среди 10 министров и чиновников, анонимно беседовавших с Politico, никто не считал Вэнса союзником — ни в переговорах по Гренландии, ни в трансатлантических отношениях в целом.

«Вэнс нас ненавидит», — сказал один европейский дипломат.

Кроме того, издание вспомнило о «нападках» Вэнса на президента Украины Владимира Зеленского во время его переговоров с Трампом в Овальном кабинете в феврале. Вице-президент США также «шокировал и ужаснул европейцев», когда резко критиковал их за отказ сотрудничать с крайне правыми и жаловался на свое негодование в связи с тем, что США оплачивают европейскую безопасность.

До этого Вэнс заявил журналистам, что администрация США готова в одностороннем порядке обеспечить безопасность в районе Гренландии, если европейские союзники не проявят достаточной активности в этом вопросе.

Ранее американский политик пошутил, что Исландия станет 52-м штатом.

