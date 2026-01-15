Размер шрифта
Политика

В МИД РФ пообещали «зеркальный» ответ при эскалации со стороны Британии

МИД РФ: Москва не потерпит деятельности сотрудников британских спецслужб
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Москве не потерпят деятельности незаявленных сотрудников британских спецслужб. Об этом заявил МИД РФ на своем сайте, комментируя отзыв аккредитации сотрудника посольства Великобритании в Москве.

В ведомстве рассказали, что 15 января в МИД была вызвана временная поверенная в делах Лондона в России Дейни Долакиа, которой был заявлен протест в связи со сведениями о принадлежности одного из дипломатических сотрудников посольства к британским спецслужбам.

«Вновь было подчеркнуто, что в Москве не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб», — говорится в заявлении.

В случае если Британия пойдет на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный «зеркальный» ответ, добавили в МИД.

15 января ФСБ заявила, что выявила незаявленного сотрудника британских спецслужб Дэвиса Гарета Самьюэля, направленного в Россию под прикрытием секретаря хозотдела посольства в Москве.

Ранее ФСБ заявила о двух шпионах, работавших в британском посольстве.

