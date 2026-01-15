Размер шрифта
Политика

ФСБ раскрыла британского шпиона в посольстве в Москве

ФСБ: сотрудника британских спецслужб под прикрытием выявили в посольстве в Москве
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

В британском посольстве в Москве выявили незаявленного сотрудника спецслужб Великобритании Дэвиса Гарета Самьюэля, направленного в Россию под прикрытием. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ, его цитирует РИА Новости.

«В ходе контрразведывательной работы выявлен незаявленный сотрудник британских спецслужб Дэвис Гарет Самьюэль, 08.08.1980 г. р., направленный в Россию под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве», — уточнили в спецслужбе.

В ФСБ отметили, что российский МИД принял решение о лишении Самьюэля аккредитации — ему предписано покинуть территорию России в течение двух недель.

В марте прошлого года двум британским дипломатам — Алкеше Одедру и Майклу Скиннеру — было предписано покинуть РФ в течение двух недель. По данным ФСБ, второй секретарь диппредставительства в России Алкеш Одедра и супруг первого секретаря политического отдела Майкл Скиннер занимались разведывательно-подрывной работой, которая угрожала безопасности российского государства.

Ранее в Британии испугались из-за создания голубей-шпионов в России.

