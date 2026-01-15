Размер шрифта
Видео: снежная лавина завалила машины и заблокировала камчадалов в магазине

Mash: снежная лавина завалила автомобили на Камчатке
В Петропавловске-Камчатском снежная лавина завалила автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Снежная лавина заблокировала людей в магазине Петропавловска-Камчатского. Горы снега завалили и машины», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что снег полностью заблокировал вход к зданиям, а также припаркованные машины. На записи также заметно, как камчадал пытается лопатой расчистить снег возле припаркованного автомобиля.

До этого в городе Серове Нижегородской области автомобиль с человеком перевернулся в ДТП с сугробом. Водитель наехал на снег и не справился с управлением. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как машина врезается в сугроб и переворачивается на заснеженной дороге, после чего приземляется на крышу. О состоянии водителя не сообщается.

Кроме того, на трассе ТюменьХанты-Мансийск взорвалась фура с человеком в салоне.

Ранее горящий мужчина выскочил из гаража и рухнул в сугроб в Москве.

