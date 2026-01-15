Размер шрифта
Участники беспорядков в Махачкале искали евреев в аэропорту

РИА: организаторы беспорядков в Махачкале проверяли паспорта пассажиров
Russian Emergency Ministry Press Service/AP

Бывший генеральный директор аэропорта в Махачкале Саид Рамазанов заявил, что участники массовых беспорядков в воздушной гавани города в октябре 2023 года проверяли паспорта пассажиров в поисках евреев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свидетельские показания Рамазанова.

На новом заседании в связи с происшествием прокурор зачитал показания еще 10 свидетелей.

По словам Рамазанова, пассажиров после приземления самолета экстренно посадили в заранее подготовленный автобус. При этом одну семью не успели посадить в транспорт, и нескольким сотрудникам гавани удалось спасти их от толпы, а после вывезти их.

Тем временем протестующие догнали и окружили автобус, после чего начали проверять паспорта у пассажиров, в том числе вытаскивая их на улицу. Протестующие твердили, что им нужно найти евреев, добавил Рамазанов.

Также сообщалось, что акция против прилета пассажиров из Израиля была проведена в аэропорту Махачкалы с участием трех человек за 17 дней до массовых беспорядков 29 октября 2023 года.

В декабре 2025 года на Ставрополье осудили участника беспорядков в аэропорту Махачкалы. Суд приговорил его к 7,5 года колонии общего режима.

Ранее свидетель рассказал подробности беспорядков в аэропорту Махачкалы в 2023 году.

