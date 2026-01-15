В Госдуме раскрыли, кто несет ответственность за трагедию в роддоме Новокузнецка

За трагедию с новорожденными в роддоме Новокузнецка ответственность лежит на государстве, считает депутат Госдумы Нина Останина. Это ЧП должно стать сигналом для представителей власти, которые регулярно отчитываются о росте рождаемости и строительстве новых перинатальных центров, заявила она в беседе с 360.ru.

Какими бы показателями ни делились главы регионов, даже трагедия с одним ребенком их нивелирует, подчеркнула парламентарий. В данном случае речь идет о трагедии, которая произошла в государственном роддоме, соответственно и ответственность должно нести государство, пояснила депутат.

«Я искренне сочувствую всем новокузнечанам, это трагедия каждого вменяемого человека. Мы вчера все были потрясены. Думаю, каждый, задал ся вопросом, как такое могло случиться в XXI веке», — добавила Останина.

Она напомнила, что на сегодняшний день в южных городах и райцентрах роддома в Кузбассе закрыты, а в Новокузнецке работают только два роддома – это недостаточно для города с населением в 500 тыс. человек.

Также Останина подчеркнула, что в России для совершенствования системы родовспоможения необходимо сделать акцент на строительстве новых перинатальных центров, но при этом важно делать это не в ущерб маленьким городам и районам. Она назвала ненормальной ситуацию в регионах, когда беременные женщины вынуждены ездить на огромные расстояния перед родами из-за отсутствия роддома в своем населенном пункте.

Напомним, в новогодние праздники акушерский стационар №1 Новокузнецка оказался в центре одной из самых резонансных медицинских трагедий последних лет: с начала декабря по середину января здесь скончались девять новорожденных. Сейчас роддом закрыт на карантин из-за респираторной инфекции, главный врач отстранен, СК возбудил уголовное дело, а федеральные и региональные ведомства начали масштабные проверки.

Ранее стало известно, что в Кузбассе начали проверку всех роддомов после трагедии в Новокузнецке.