Собчак украла у Синяка сумочку

Телеведущая Собчак сняла ролик, как ворует у Синяка сумочку
xenia_sobchak/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала юмористический ролик с блогером Игорем Синяком на фоне новостей об ограблении его квартиры в Париже.

Собчак и Синяк записали видео, как телеведущая ворует у блогера сумочку под песню французского шансонье Жильбера Беко «Je reviens te chercher».

«Тренд закрыла. Игорь Синяк, переезжай в Москву. Тут воруют только по-крупному», — подписала публикацию журналистка.

5 января Синяк рассказал, что ночью в его дом ворвались двое вооруженных мужчин. За несколько секунд неизвестные выломали дверь и влетели в квартиру. Один из воров приставил нож к горлу блогера. После ограбления Синяк нанял круглосуточную охрану.

Игорь Синяк — известный скандальный бьюти-блогер. Он получил наибольшую популярность по роликам, в которых обсуждал сплетни блогерского мира, а также собственному паблику во «ВКонтакте» «ВПШ». «ВПШ» не раз подвергался критике за травлю блогеров и распространение ложной и провокационной информации об известных личностях интернета.

Ранее Наталью Штурм ограбили в Испании.

