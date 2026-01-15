Начальник Генштаба ВС РФ рассказал об обстановке у Купянска-Узлового

Российские военнослужащие в данный момент завершают освобождение населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.

Генерал армии 15 января работал на пункте управления группировки войск «Центр», действующей на Днепропетровском направлении.

«Ведутся уличные бои и завершается освобождение [поселка] Купянск-Узловой», — отметил он.

12 января в российских силовых структурах рассказали, что на Липцовском участке в Харьковской области были ликвидированы две боевые группы 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины «Хартия». Военнослужащие ВС РФ отработали по украинским солдатам комплексным огнем.

За день до этого министерство обороны РФ сообщило, что операторы дронов российской группировки войск «Запад» уничтожили технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении в Харьковской области. Украинские войска лишились одного пикапа и двух наземных робототехнических комплексов. Также в ведомстве рассказали, что российские бойцы срывают все возможные попытки ВСУ осуществить подвоз боеприпасов и материальных средств украинским формированиям в Купянском районе.

Ранее подразделения ВС РФ взяли под контроль село в Харьковской области.