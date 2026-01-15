Размер шрифта
Посол сообщил об отсутствии у России агрессивных планов в Арктике

Посол Барбин заявил о заинтересованности России в стабильности в Арктике
Российское руководство заинтересовано в стабильности и добрых отношениях между государствами в Арктике и не вынашивает агрессивных планов в отношении соседей в регионе. Об этом заявил посол Москвы в Копенгагене Владимир Барбин, комментарий которого опубликован в Telegram-канале возглавляемого им дипломатического представительства.

«Для успешного решения задач по освоению своего арктического потенциала Россия заинтересована в стабильности и добрых отношениях между государствами в Арктике», — отметил Барбин.

Как он сказал, Россия не угрожает военными действиями своим соседям в Арктике и не претендует на захват их территорий. Посол подчеркнул, что возникающие между арктическими странами разногласия необходимо решать путем переговоров и с соблюдением международного права. Стороны должны избегать эскалации в регионе, добавил дипломат.

Барбин призвал восстановить широкое международное взаимодействие в Арктике. По его словам, такое сотрудничество будет более надежно обеспечивать безопасность по сравнению со стремлением государств — членов НАТО к милитаризации региона.

11 января депутат Государственной думы России Юрий Швыткин заявил, что Москва и Пекин не стремятся взять под контроль Гренландию. Также он обратил внимание, что желание США присоединить датский остров «попирает» международное право.

Ранее Путин оценил желание США присоединить Гренландию.

