Российские военные передали гумпомощь детям в Сирии

Военные российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили гуманитарную помощь для детей населенного пункта Шамия в провинции Латакия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника отдела ЦПВС авиабазы Хмеймим Алексея Дмитриева.

«Выдали школьные принадлежности, рюкзачки. А также выдали продовольственные наборы первоклашкам, а также семьям детей погибших военнослужащих САР», — сказал Дмитриев.

Как отмечается, оркестр Хмеймима также устроил концерт для местных жителей.

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