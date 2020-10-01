Совбез РФ отметил опасность переброски боевиков в Карабах
Постоянные члены Совета безопасности России на совещании с главой государства Владимиром Путиным отметили крайнюю опасность в Нагорном Карабахе в связи с переброской в регион боевиков из Сирии и Ливии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Он рассказал, что особое внимание на совещании было уделено ситуации на линии соприкосновения в Карабахе. Члены Совбеза снова выразили крайнюю обеспокоенность в связи с продолжающимися там боями.
Кроме того, по словам Пескова, обсуждалась работа с соседними с Россией государствами.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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