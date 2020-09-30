Азербайджан ответил на заявление России по наемникам в Карабахе

Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала заявление российского МИД, в котором Москва выразила обеспокоенность в связи с данными о появлении наемников в зоне боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что привлечением наемников и террористов с Ближнего Востока «активно занимается Армения».

«В связи с заявлением МИД России о наличии иностранных наемников в зоне конфликта хотим отметить, что Армения широко использует такие ресурсы», — сказала Абдуллаева.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства добавила, что Баку также неоднократно высказывал свою обеспокоенность в связи с данной ситуацией.

Ранее Россия призвала заинтересованные государства принять меры по недопущению переброски террористов и боевиков из Ливана и Сирии для участия в боевых действиях на линии соприкосновения в Карабахе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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