Создатель «Новичка» сравнил его с ядерной бомбой

Отравляющая система «Новичок» по эффективности сравнима с ядерным оружием аналогичного веса или объема, заявил разработчик вещества Леонид Ринк в интервью РИА «Новости».

По его словам, преимущество «Новичка» заключалось в том, что при его применении «вся материальная часть противника осталась бы целой» и могла быть использована.

Кроме того, вещество было разработано таким образом, чтобы быть «максимально эффективным, но короткоживущим», поделился Ринк. Он пояснил, что таким образом система не представляла опасности для наступающих советских солдат.

«Новичок» — группа химических отравляющих веществ, разработанная в СССР.

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