Россия и Турция провели тренировку в Сирии

Российские военные совместно с коллегами из Турции провели тренировку по патрулированию в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Замглавы координационного центра идлибской зоны деэскалации Евгений Поляков отметил, что тренировка прошла в провинции Идлиб.

По его словам, военные отработали план действий в вопросах слаженности, в том числе связь между патрулями при помощи спецсигналов.

Кроме того, был отработан порядок принятых в случае нештатной ситуации мер, среди которых атака боевиков.

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