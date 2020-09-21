Россия и Турция провели тренировку в Сирии
Ника Пикекатлет
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Российские военные совместно с коллегами из Турции провели тренировку по патрулированию в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Замглавы координационного центра идлибской зоны деэскалации Евгений Поляков отметил, что тренировка прошла в провинции Идлиб.
По его словам, военные отработали план действий в вопросах слаженности, в том числе связь между патрулями при помощи спецсигналов.
Кроме того, был отработан порядок принятых в случае нештатной ситуации мер, среди которых атака боевиков.
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