РФ поднимала в воздух восемь истребителей на сопровождение американских B-52
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Три бомбардировщика В-52Н ВВС Соединенных Штатов приблизились к российской границе в Черном море, передает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.
Американские бомбардировщики были обнаружены в пятницу, 4 сентября, средствами контроля воздушного пространства Южного военного округа (ЮВО).
На их перехват поднимались четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30.
После удаления самолетов США от госграницы России отечественные истребители вернулись на аэродромы базирования, добавили в ведомстве.
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