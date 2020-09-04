РФ поднимала в воздух восемь истребителей на сопровождение американских B-52

Три бомбардировщика В-52Н ВВС Соединенных Штатов приблизились к российской границе в Черном море, передает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Американские бомбардировщики были обнаружены в пятницу, 4 сентября, средствами контроля воздушного пространства Южного военного округа (ЮВО).

На их перехват поднимались четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30.

После удаления самолетов США от госграницы России отечественные истребители вернулись на аэродромы базирования, добавили в ведомстве.

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