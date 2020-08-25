Турчинов: у Зеленского есть все возможности для вторжения в Крым

У президента Украины Владимира Зеленского имеются все возможности для вторжения в Крым, заявил экс-глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов на митинге. Об этом сообщает РИА «Новости».

Турчинов также изъявил готовность оказать главе государства помощь в реализации наступления, указано в сообщении. При этом экс-глава СНБО отметил, что для Зеленского договоренности с Россией важнее «защиты украинской земли».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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