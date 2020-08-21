Новый огнемет «Тосочка» задействуют на учениях «Кавказ-2020»
Россия испытает новую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 на учениях «Кавказ-2020». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минобороны России Сергея Шойгу.
По его словам, вооружение должно поступить в войска до конца текущего года.
Шойгу отметил, что ТОС-2 обладает повышенной дальностью и мощностью. На маневрах будет отработана практическая стрельба с применением системы.
Министр отметил, что ТОС-2 позволит повысить боевые возможности группировок войск на стратегических направлениях.
Учения «Кавказ-2020» запланированы на осень 2020 года.
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