Новый огнемет «Тосочка» задействуют на учениях «Кавказ-2020»

Россия испытает новую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 на учениях «Кавказ-2020». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минобороны России Сергея Шойгу.

По его словам, вооружение должно поступить в войска до конца текущего года.

Шойгу отметил, что ТОС-2 обладает повышенной дальностью и мощностью. На маневрах будет отработана практическая стрельба с применением системы.

Министр отметил, что ТОС-2 позволит повысить боевые возможности группировок войск на стратегических направлениях.

Учения «Кавказ-2020» запланированы на осень 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Конфликт в Закавказье ни при чем: почему Россия проверяет войска

— В США заявили, что за учениями «Кавказ-2020» последует захват Херсона

— На Украине заявили, что проведут военные учения в ответ на российские маневры «Кавказ-2020»