США и «Талибан»* установили канал военной связи

США и радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России)установили канал военной связи для обмена данными. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя политического офиса организации Сухейля Шахина.

По его словам, если случаются какие-либо нарушения, талибы информируют американскую сторону и наоборот.

В конце февраля текущего года США и радикальное афганское движение «Талибан» подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны.

Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан спустя 14 месяцев после заключения сделки. В настоящее время солдаты НАТО покинули уже пять баз, располагающихся на афганской территории.

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