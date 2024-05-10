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На Солнце произошла мощнейшая за десятилетия вспышка

ИКИ РАН: на Солнце произошла особо мощная вспышка класса Х3.9

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Depositphotos

Особо мощная вспышка класса Х3.9 произошла на Солнце, она стала одной из крупнейших за последние 25 лет. Об этом говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Регистрируется новая особо крупная вспышка на Солнце. Предварительная мощность — не менее чем X3.9. Событие является четвертым по силе в текущем 25-м солнечном цикле», – пояснили в лаборатории.

В сообщении отмечается, что вспышка может привести к магнитным бурям на Земле 12-13 мая.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Накануне на Солнце произошли три мощные вспышки класса Х и девять – класса М.

5 мая ученые зафиксировали на Солнце очередную вспышку самого высокого класса Х. Предыдущая вспышка подобного класса произошла 3 мая. Она вызвала на Земле магнитную бурю уровня G3, «сильную» по шкале мониторинга. В некоторых регионах европейской части РФ наблюдались полярные сияния.

Ранее россиян предупредили о приближении Солнца к пику активности.

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