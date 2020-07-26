Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива
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Российский президент Владимир Путин приветствовал и поздравил личный состав экипажей с Днем Военно-Морского Флота, передает РИА «Новости».
Глава государства обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.
«Поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота», — сказал верховный главнокомандующий.
Во время Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге будет задействовано 46 кораблей, катеров и судов.
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