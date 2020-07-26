Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива

Российский президент Владимир Путин приветствовал и поздравил личный состав экипажей с Днем Военно-Морского Флота, передает РИА «Новости».

Глава государства обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.

«Поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота», — сказал верховный главнокомандующий.

Во время Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге будет задействовано 46 кораблей, катеров и судов.

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