Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США не менее четырех человек погибли из-за урагана

CBS: не менее четырех человек погибли в городе Хьюстон в Техасе из-за урагана

В Хьюстоне (штат Техас) не менее четырех человек погибли из-за обрушившегося на регион урагана, без электричества остались около миллиона потребителей. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти.

По информации пожарной службы, два человека погибли в результате падения деревьев, еще один трагический случай произошел из-за «крана, который повалило ветром».

Мэр Хьюстона Джон Уитмир рассказал журналистам, что в центре города есть значительные разрушения. «У нас шторм со скоростью ветра 160 километров в час, эквивалентный урагану Айк», — добавил он.

По данным портала PowerOutage, по состоянию на вечер 16 мая в Техасе без электричества оставалось около миллиона потребителей, из них более 800 тысяч в Хьюстоне.

13 мая в Индии во время шторма обрушился 100-метровый щит. Инцидент произошел в Мумбаи.

7 мая сообщалось, что Воронежскую, Белгородскую, Липецкую и Тульскую области накрыли ливни и ураган.

В конце апреля в американских штатах Небраска, Айова и Техас прошли мощные торнадо.

Ранее вспышки на Солнце достигли глубин океанов Земли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами