В США не менее четырех человек погибли из-за урагана

В Хьюстоне (штат Техас) не менее четырех человек погибли из-за обрушившегося на регион урагана, без электричества остались около миллиона потребителей. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти.

По информации пожарной службы, два человека погибли в результате падения деревьев, еще один трагический случай произошел из-за «крана, который повалило ветром».

Мэр Хьюстона Джон Уитмир рассказал журналистам, что в центре города есть значительные разрушения. «У нас шторм со скоростью ветра 160 километров в час, эквивалентный урагану Айк», — добавил он.

По данным портала PowerOutage, по состоянию на вечер 16 мая в Техасе без электричества оставалось около миллиона потребителей, из них более 800 тысяч в Хьюстоне.

13 мая в Индии во время шторма обрушился 100-метровый щит. Инцидент произошел в Мумбаи.

7 мая сообщалось, что Воронежскую, Белгородскую, Липецкую и Тульскую области накрыли ливни и ураган.

В конце апреля в американских штатах Небраска, Айова и Техас прошли мощные торнадо.

Ранее вспышки на Солнце достигли глубин океанов Земли.