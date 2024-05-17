Российским пенсионерам рассказали об их правах

Российские пенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество, которое принадлежит им на правах собственности — квартира, часть квартиры или комната, жилой дом или часть жилого дома, гараж или машино-место 0,1% от кадастровой стоимости недвижимости . Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.

Второе финансовое право российских пенсионеров – освобождение части доходов от налогообложения. Налогом на доходы физических лиц 13% не облагаются пенсии и фиксированные выплаты к ним, суммы полной или частичной компенсации (оплаты) от работодателя, а также уплаченные им суммы за оказание медицинских услуг своим сотрудникам.

Третье финансовое право пенсионеров — отпуск без сохранения заработной платы на срок до 14 календарных дней в году.

«Это не исчерпывающий перечень льгот, предоставляемый пенсионерам в России. Региональным и местным законодательством могут быть предусмотрены иные льготы в отдельных субъектах РФ. Например, в Москве пенсионеры имеют право на бесплатный проезд на общественном транспорте», — заключила Рогалева.

В 2024 году на пенсию могут выйти женщины в возрасте от 58 лет и мужчины от 63 лет. Для получения страховой пенсии им нужно от 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионного балла. Россиянам рекомендовали обращаться за назначением пенсии заранее.

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