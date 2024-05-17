Подавляющее большинство жителей Греции поддерживают Россию. Об этом заявил член «Всемирной антиимпериалистической платформы» (WAP), профессор греческого университета Димитриос Пателис, передает РИА Новости.

«В Греции у меня такое представление, что большинство народа — за Россию, поддерживает российский народ», — подчеркнул он.

По мнению Пателиса, этому способствует целый ряд причин, среди которых историческая является превалирующей. Во времена Османской империи и позднее, в годы немецкой оккупации страны, надежды греческого населения на свободу были неразрывно связаны с Россией.

Кроме того, Пателис обратил внимание на данные современных соцопросов в стране, которые показывают соответствующие результаты.

Как сообщает агентство, члены антиимпериалистической платформы, куда включены представители целого ряда политических сил из разных стран Запада, прибыли в Луганскую народную республику с целью оказать поддержку жителям Донбасса и российскому народу.

До этого в посольстве Греции в Москве сообщили, что рассмотрение документов россиян по шенгенской визе составляет 15 дней в дипломатических представительствах Греции.

Ранее в Европарламенте задумались о перспективах восстановления отношений с Россией.