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В МИД РФ заявили об «эмоциональном отторжении» России к НАТО

Замглавы МИД РФ Рябков: Россия испытывает к НАТО эмоциональное отторжение

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MFA Russia/Global Look Press

Североатлантический альянс является недоговороспособным образованием, Россия не испытывает к НАТО ничего, кроме эмоционального отторжения. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«НАТО — это не договороспособный контрагент, это группировка, к которой мы не то, что не испытываем ни малейшего доверия, а которая вызывает у нас политическое и, я бы даже сказал, эмоциональное отторжение», — подчеркнул Рябков.

До этого Рябков заявил, что НАТО ведет авантюристскую политику, балансируя на грани прямого вооруженного столкновения с Россией. По его словам, полного разрушения архитектуры европейской безопасности можно было бы избежать, если бы США и другие страны блока серьезно подошли к предупреждениям и призывам России.

Дипломат выразил уверенность, что расширение НАТО привело к «нынешнему кризису», но история ничему не учит западных политиков, поэтому члены НАТО продолжают «маниакальное выдвижение» к новым рубежам в погоне за укреплением своей безопасности.

Ранее в МИД России допустили понижение уровня дипотношений с США.

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