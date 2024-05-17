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Спрос россиян на ипотеку весной резко вырос

ЦБ: объем выданных россиянам ипотек за месяц вырос на 41%

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Shutterstock

В марте 2024 года в Центральном федеральном округе России банки предоставили почти 28 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 137,6 млрд рублей. Это на 27% больше по количеству и на 41% — по объему, чем в феврале. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе Главного управления ЦБ по ЦФО.

Объем выдач по ЦФО превысил 30% от всех ипотечных кредитов, предоставленных россиянам за март 2024 года. По сравнению с мартом прошлого года количество выданных ипотек снизилось на 20%, а объем – на 18%.

Общий ипотечный портфель ЦФО в марте 2024 года вырос на 1,2% к февралю и достиг 5,7 трлн рублей. А в годовом выражении увеличение составило 23%.

«Отмеченный рост связан с интересом людей к ипотеке с господдержкой. Таких кредитов в марте 2024 года было выдано 17,5 тыс. на сумму 117,7 млрд рублей, по сравнению с февралем это повышение почти на 53% по количеству и на 60% — по объему», — отметили в пресс-службе.

По данным «Метриум», доля ипотечных сделок с квартирами в новостройках «старой» Москвы в апреле 2024 года составила 69% (-2 процентных пункта за год, +2 п.п. за месяц), а Новой Москвы – 81% (без изменений за год, +1 п.п. за месяц).

Ранее россиянам рассказали, стоит ли досрочно гасить ипотеку.

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