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Бывший разведчик США раскрыл, что окажется «проклятием» для Украины

Экс-разведчик США Риттер: F-16 станут проклятием для Украины

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Американские истребители F-16, которые страны Запада намерены передать Вооруженным силам Украины (ВСУ), станут «проклятием» для этой страны, они не смогут поменять ситуацию на поле боя и будут уничтожены армией России. Об этом в беседе с РИА Новости заявил экс-разведчик США Скотт Риттер.

«Я думаю, что эти самолеты станут проклятием для Украины. Вокруг истребителей подняли такую шумиху, что вот, они сразу все поменяют», — отметил Риттер.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

По его словам, у американских истребителей F-16 не выйдет изменить ситуацию на поле боя для ВСУ. По оценке бывшего разведчика США, первые же истребители будут уничтожены вооруженными силами России в первый же день пребывания этих самолетов на территории Украины.

До этого украинская газета «Страна.ua» писала, что истребители четвертого поколения F-16 из Дании не смогут оказаться на Украине в течение одного месяца, как планировалось ранее.

Британская газета Standard со ссылкой на высокопоставленный военный источник сообщила, что первые истребители F-16 появятся на Украине уже через несколько недель. По данным издания, это должно произойти к июню-июлю 2024 года.

Ранее глава ДНР заявил о готовности войск РФ к появлению F-16 на фронте.

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