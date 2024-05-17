Американские истребители F-16, которые страны Запада намерены передать Вооруженным силам Украины (ВСУ), станут «проклятием» для этой страны, они не смогут поменять ситуацию на поле боя и будут уничтожены армией России. Об этом в беседе с РИА Новости заявил экс-разведчик США Скотт Риттер.

«Я думаю, что эти самолеты станут проклятием для Украины. Вокруг истребителей подняли такую шумиху, что вот, они сразу все поменяют», — отметил Риттер.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

По его словам, у американских истребителей F-16 не выйдет изменить ситуацию на поле боя для ВСУ. По оценке бывшего разведчика США, первые же истребители будут уничтожены вооруженными силами России в первый же день пребывания этих самолетов на территории Украины.

До этого украинская газета «Страна.ua» писала, что истребители четвертого поколения F-16 из Дании не смогут оказаться на Украине в течение одного месяца, как планировалось ранее.

Британская газета Standard со ссылкой на высокопоставленный военный источник сообщила, что первые истребители F-16 появятся на Украине уже через несколько недель. По данным издания, это должно произойти к июню-июлю 2024 года.

Ранее глава ДНР заявил о готовности войск РФ к появлению F-16 на фронте.